Спецификации смартфона HTC Ocean Harmony незадолго до анонса утекли в сеть и доступны мировому сообществу. Судя по этим данным, нас ждет удешевленная версия флагмана U11+, оказавшегося очень неплохим в плане начинки, но все еще очень дорогим.

HTC Ocean Harmony, по слухам, получит дизайн, идентичный флагманскому смартфону, а также экран 18:9, но уже с разрешением Full HD+ при диагонали 6 дюймов. В основе аппарата лежит процессор Qualcomm 652 с восемью ядрами внутри, и вместе с ним работают 4 Гб ОЗУ, дополненные модулем ROM на 64 гигабайта. Смартфон питается от батареи емкостью 3930 мАч и располагает сенсорными боковыми гранями Edge Sense, как у старшей модели.

Показ HTC Ocean Harmony пройдет в начале декабря текущего года и наверняка будет сопряжен с его релизом, но вот стоимость смартфона пока не сообщается, хотя он обязательно окажется дешевле 700-долларового HTC U11+. Однако в плане ценовой политики есть вполне обоснованные сомнения: с высокой степенью уверенности можно утверждать, что аппарат окажется дороже всех своих конкурентов со схожей аппаратной начинкой, особенно от Xiaomi и Meizu.