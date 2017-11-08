Интернет-магазин GearBest запустил очередную распродажу, в рамках которой можно приобрести смартфоны крупных китайских производителей по выгодной цене. Акция никоим образом не связана с распродажей «11.11» и являет собой отдельное мероприятие, предназначенное для гаджетов марок Xiaomi, ZTE, Umidigi и Vernee.





GearВest не впервые предлагает флагманские модели Xiaomi по весьма доступным ценам и на этот раз речь идет о безрамочном Mi Mix 2, который пытается составить конкуренцию нашумевшему iPhone X от Аpple. Моноблок получил ценник в $500 и чтобы стать его обладателем, необходимо использовать промо-код «GLOmix2» (скидка действует на первые 100 экземпляров модели). Это при том, что новый iPhone X оценен в $1000. За указанную стоимость 6-дюймовый китайский аналог в лице Xiaomi Mi Mix 2 предлагает процессор Qualcomm 835, дополненный 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб накопителя, а также аккумулятор на 3,4 тыс. мА/ч.

Используя купон «zteaxon7» (первые 300 экземпляров), можно снизить до $300 стоимость ZTE Axon 7, который являет собой флагман 2016 года, работающий на основе Qualcomm и обладающий великолепной акустикой. Модель можно приобрести в золотом цветовом решении, при чем «золотом» будет покрыта как тыльная, так и лицевая панель девайса. За указанную стоимость вы получите 5,5-дюймовый смартфон с 4 Гб ОЗУ, 64 Гб внутренней памяти, модулем LTE, 20- и 8-мегапиксельными камерами, который питается от батареи на 3250 мА/ч.

GearBest предлагает обратить внимание на безрамочную модель S2 от компании Umidigi. Под распродажу попало 200 экземпляров гаджета и приобрести их можно за $180 при использовании промо-кода «UMIDIGIS2». Устройство заключено в металлический корпус и наделено 6-дюймовым дисплеем, двойной камерой на 13 и 5 Мп, аккумулятором на 5,1 тыс. мА/ч и процессором MediaTek (4 Гб оперативной, 64 Гб встроенной памяти).

Наконец, за ту же сумму можно приобрести 5,5-дюймовый Vernee Mars Pro («MARSGB11» ­– 300 экземпляров). Модель защищена стеклом Gorilla Glass 3, оборудовала LTE-модулем, таким же объемом памяти, что и Umidigi, камерами на 13 Мп и 5 Мп, но более слабой батареей – ее емкость составляет 3,5 тыс. мА/ч. Распродажа «11.11» до сих пор идет и продлится вплоть до 20-х чисел текущего месяца, потому успейте приобрести нужное устройство по максимально доступным ценам.