В немецкой «Боруссии» пошутили про удвоение количества символов в Twitter
Категория: Спорт | 9 ноября 2017 09:00

Немецкий футбольный клуб «Боруссия» из города Менхенгладбах пошутил про удвоение количества символов в Twitter. «Спасибо, что дали нам аж 280 знаков. Наш клуб наконец-то может называться полным именем. Искренне ваш, Спортивный клуб «Боруссия» из Менхенгладбаха, 1900 e.V.», — говорится в сообщении.

Новость была оставлена 9 ноября 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

(комментариев нет)

Оставить комментарий

Помните, что комментарии жестко модерируются и ваш комментарий может быть удален по причинам цензуры (спам, оскорбления).