Немецкий футбольный клуб «Боруссия» из города Менхенгладбах пошутил про удвоение количества символов в Twitter. «Спасибо, что дали нам аж 280 знаков. Наш клуб наконец-то может называться полным именем. Искренне ваш, Спортивный клуб «Боруссия» из Менхенгладбаха, 1900 e.V.», — говорится в сообщении.

Новость была оставлена 9 ноября 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.