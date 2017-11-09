В квартире одной из киевских многоэтажек Днепровского района от взрыва гранаты погиб мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа районного управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.В 11:45 в дежурную.подробнее

Новость была оставлена 9 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.