Отечественные банки намерены в скором будущем приступить к тестированию новой единой биометрической системы, которая позволит идентифицировать людей не только путем сличения фотографии в паспорте с реальным лицом. Сегодня стали известны сроки начала мероприятия, и все случится уже в этом году.

Тестирование новой системы начнется в декабре этого года, но к нему подключатся не все банки – число тестеров сильно ограничено, что связано с отсутствием соответствующих законов. Поправки в 115-ФЗ будут внесены в середине 2018 года, и тогда единая биометрическая система будет запущена в масштабе всей страны. По данным Ростелекома, в разработку этого проекта и его внедрение в российские банки потребуется в общей сложности порядка 200 миллионов рублей.

По сути, банки будут копить личную информацию о нас с вами, заставляя подтверждать свою личность при помощи фото и записи голоса. Эти сведения будут накапливаться в специальной базе данных, и пока неизвестно, кто имеет к ней доступ, и как легко ее взломать. В будущем система идентификации клиентов банка войдет в состав системы ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации), которая активно используется для предоставления госуслуг в электронном виде.