Качественные и достойные внимания смартфоны производят не только А-бренды: менее известные компании делают не менее добротную продукцию, вполне заслуживающую внимания. Убедиться в этом легко: достаточно посмотреть на новинки марок Leagoo, Bluboo и Cubot и затем купить их со скидкой в магазине Cafago.

Первым в списке идет новый безрамочный Bluboo S1 стоимостью $154 с купоном RU0117. Выполненный в стиле Xiaomi Mi Mix, он располагает двойной камерой на тыльной панели, прошивкой Android 7, 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб ROM, батареей емкостью 3500 мАч и экраном Full HD с диагональю 5,5 дюйма. Процессор здесь – это MediaTek Helio P25 с восемью ядрами.

Далее, смартфон Cubot Max, который в Cafago стоит лишь $80 по промо-коду «UU1569». Этот и другие купоны действительны до 30 ноября. Моноблоку, несмотря на невысокую стоимость, есть что предложить покупателю, ведь он располагает 3 Гб RAM, 32 Гб ROM, экраном HD с диагональю 6 дюймов и солидной батареей на 4100 мАч.

Третий смартфон Leagoo KIICAA Mix относится к числу имиджевых и одновременно безрамочных и стоит при этом $105 с купоном «UU0154». На него и два других телефона действует бесплатная доставка по России. KIICAA Mix от Leagoo наделен двойной фотокамерой, тонким металлическим корпусом, экраном Full HD с диагональю 5,5 дюйма практически на всю лицевую панель, ОС Android 7, а также 3 Гб ОЗУ и накопителем на 32 гигабайта.