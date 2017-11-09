В нашей стране начались продажи самого доступного смартфона от Nokia – анонсированного всего несколько дней назад Nokia 2. Главной фишкой аппарата является его автономность, которую, правда, легко переплюнет Xiaomi Mi Max 2 с его гигантской батареей, но покупать Nokia 2 именно в нашей стране снова невыгодно.

В Европе за новенький Nokia 2 в пластиковом корпусе просят 100 евро, тогда как в России его официальная цена, еще без накруток местных сетей, равна 8000 рублей при курсе евро в районе 69 рублей на момент написания новости. Итого, переплата составляет около 1000 рублей. В России Nokia 2 доступен в черном и белом цветах корпуса, и местная версия не отличается от европейской ни в плане прошивки, ни в плане аппаратной начинки.

Смартфон работает на чистом Android 7.1 Nougat от Google и предлагает базовый по меркам 2017 года набор характеристик, в том числе 1 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти. Безусловно, в России можно купить смартфон со схожими параметрами по более выгодной цене, но здесь идет переплата за некогда великий бренд. В список характеристик Nokia 2 входят батарея на 4100 мАч (два дня автономной работы), слот microSD до 128 Гб, встроенные фотокамеры на 5 и 8 мегапикселей и экран HD с диагональю ровно 5 дюймов на базе матрицы IPS, плюс есть старый процессор Qualcomm 212.