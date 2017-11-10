В Киеве хотят запретить политическую агитацию в школах
Категория: Столица | 10 ноября 2017 01:00

   Сегодня Киевский горсовет в первом чтении поддержал проект решения о недопустимости политической деятельности и политической агитации в учебных заведениях столицы. Об этом сообщает пресс-служба совета.

В Киевсовете отметили, что согласно действующему законодательству, образование в Украине не должно.подробнее

Новость была оставлена 10 ноября 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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