Категория: Столица | 10 ноября 2017 01:00
Сегодня Киевский горсовет в первом чтении поддержал проект решения о недопустимости политической деятельности и политической агитации в учебных заведениях столицы. Об этом сообщает пресс-служба совета.
В Киевсовете отметили, что согласно действующему законодательству, образование в Украине не должно.подробнее
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