Сегодня Киевский горсовет в первом чтении поддержал проект решения о недопустимости политической деятельности и политической агитации в учебных заведениях столицы. Об этом сообщает пресс-служба совета.

В Киевсовете отметили, что согласно действующему законодательству, образование в Украине не должно.подробнее