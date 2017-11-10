Некоторых жителей Киева заставят доплатить за отопление, предоставленное в прошлом году.Об этом сообщила пресс-служба Киевэнерго.Смотри также: Киеве жители района перекрыли трассу в знак протеста “В октябрьских счетах за отопление будет отражен перерасчет за прошлый отопительный сезон. Сумма.подробнее

Новость была оставлена 10 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.