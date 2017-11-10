Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду на тренировке команды забил мяч плечом. После навеса партнера с правого фланга Роналду в касание пробил в дальний верхний угол ворот. Мяч пошел по высокой траектории, и голкипер оказался бессилен. На той же записи португалец реализует пенальти.

Новость была оставлена 10 ноября 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.