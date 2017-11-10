Семья семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера не теряет надежды на его выздоровление. «Супруга Коринна и дети сейчас надеются, что случится медицинское чудо», — заявил источник из окружения семьи немецкого гонщика. По его словам, Шумахер находится в «неплохой физической форме, учитывая его состояние».

Новость была оставлена 10 ноября 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.