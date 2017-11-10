Представленный на днях фотоаппарат Panasonic Lumix G9 уже получил цену, актуальную для рынка России. В нашей стране он появится еще нескоро, и за это время стоимость может как увеличиться, так и снизиться, но сейчас его оценивают как 1,4 смартфона Apple iPhone X.

Новый яблочный флагман стоит в России около 90 000 рублей, а за Panasonic Lumix G9 после релиза попросят 130 000 рублей, и купить его получится лишь в марте 2018 года, хотя в США он выйдет в январе. Как обычно, россиян заставят переплатить, причем в данном случае чуть ли не треть цены, поскольку на Западе эта камера стоит 1700 долларов США.

Напомним, что к характеристикам Panasonic Lumix G9 относится запись 4К-видео в формате 60 к/с и серийная съемка на 20 или 9 кадров в секунду при использовании электронного или механического затвора соответственно. Плюс к этому, есть функция создания 80-мегапиксельных снимков, сшитых из 8 кадров, которые получены путем сдвига сенсора. Камера дополнена OLED-видоискателем и поворотным сенсорным экраном на 3 дюйма, парой слотов под карты SDXC и модулями Bluetooth 4.2 вместе с Wi-Fi 802.11ac. Весит Panasonic Lumix G9 немного – 658 граммов, а ее размеры составляют 137х97х92 миллиметра.