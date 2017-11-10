Уже сегодня, прямо сейчас, стартует грандиозная распродажа в интернет-магазине LightInTheBox, посвященная Дню Холостяка, она пройдет только 11 ноября, и вы уже можете ознакомиться с гигантским ассортиментов товаров по очень низким ценам.





В каталоге LightInTheBox собраны все наиболее популярные гаджеты – одних только смартфонов и планшетов здесь более 100, и каждый, буквально каждый лот можно урвать по очень низкой цене. Возьмем к примеру новейший бесселлер Xiaomi MI A1, смартфон на базе чистой Android 7 с экраном на 5,5 дюйма и памятью 4-64 Гб: в черном или золотом цвете металлического корпуса этот фаблет стоит всего $206 с бесплатной доставкой по нашей стране, и никакие промо-коды уже не нужны. Или, скажем, новенький LeEco Le Max 2 X820 с Quad HD-экраном и процессором Qualcomm 820 – этот аппарат и вовсе стоит $157, и он, к слову, работает в российских сетях LTE, как и Mi A1.

Глобальная версия бюджетника Xiaomi Redmi 4A тоже участвует в распродаже – этот смартфон в сером цвете с памятью 2-32 Гб сроит ровно $100 и является очень выгодным приобретением. Словом, не пропустите мега-акцию в LightInTheBox, следующую придется ждать еще целый год! А чтобы было еще интереснее, добавим, что любой телевизор можно сделать умным при помощи ТВ-приставки, к примеру, SCISHION V88 за $20 (купон «SS11V88») или Mecool M8s pro L стоимостью $52. Цен ниже вы попросту не найдете, плюс есть дополнительные вознаграждения: $3 за заказ на сумму $79, $10 за заказ на $299 и целых $100 за заказ на $1399.