В интернет-магазине Cafago снова скидки на смартфоны от популярных китайских брендов. На этот раз подешевели три аппарата – один имиджевый, второй классический и третий брутальный, для суровых мужчин. На трио распространяется бесплатная доставка в пределах нашей страны, и получить скидку на любой из смартфонов можно до 30 ноября.

Купон «RU0117» позволит снизить стоимость стильного безрамочного смартфона Bluboo S1 до $154, что сделает его покупку очень выгодной. Аппарат исполнен в стиле Xiaomi Mi Mix 2 – сверху и по бокам экрана рамок практически нет, но есть голосовой динамик, а снизу помещены камера и кнопка Home. Смартфон может предложить двойную основную камеру, 4 Гб ОЗУ, встроенную память на 64 Гб, экран Full HD с диагональю 5,5 дюйма и аккумулятор емкостью 3500 мАч вместе с 8-ядерным CPU MediaTek Helio P25.

Промо-код «UU0130» дает скидку на смартфон Vernee M5, у которого тоже есть 4 Гб RAM и 64 Гб ROM, но стоит он уже $114 (с учетом скидки). Моноблок выполнен в классическом стиле и располагает HD-экраном с диагональю 5,2 дюйма, фотокамерами на 8 и 13 Мп, АКБ емкостью 3300 мАч и ОС Android 7. Что важно, смартфон поддерживает российские сети LTE.

Третий участник акции – это Blackview BV4000 Pro, смартфон, защищенный от ударов, падений и целого ряда других факторов благодаря своему усиленному корпусу с характерным дизайном. Стоит он по промо-коду «UU0024» всего $92 за версию с 2 Гб ОЗУ и 16 Гб ROM. Новый Blackview BV4000 Pro экипирован HD-экраном на 4,7 дюйма по диагонали под защитным стеклом Gorilla Glass 3, батареей на 3680 мАч и процессором MediaTek MT6580A, а также ОС Android 7.