Правоохранители выявили и задержали подозреваемых в убийстве киевлянина в Оболонском районе.Об этом сообщает пресс-служба полиции.Около полуночи от местной жительницы поступило сообщение о том, что она обнаружила мертвым своего бывшего мужа.Читай также: В Киеве женщина избила и ограбила 80-летнюю бабушку.подробнее

Новость была оставлена 11 ноября 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.