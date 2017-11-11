Голкипер сборной США Хоуп Соло обвинила в домогательствах бывшего президента Международной федерации футбола Йозефа Блаттера. По словам футболистки, инцидент произошел в 2013 году на церемонии вручения премии «Золотой мяч». Соло заявила, что Блаттер схватил ее за ягодицы за несколько секунд до выхода на сцену.

Новость была оставлена 11 ноября 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.