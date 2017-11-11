Неймар расплакался на пресс-конференции
Категория: Спорт | 11 ноября 2017 09:00

Нападающий сборной Бразилии Неймар расплакался во время пресс-конференции после товарищеского матча с командой Японии. Главный тренер бразильцев Тите опроверг слухи о конфликте с Неймаром и назвал его человеком с большим сердцем. После этого форвард не сдержал слез и покинул пресс-конференцию.

Новость была оставлена 11 ноября 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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