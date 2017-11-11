Смартфон Apple iPhone X, равно как и его конкурент Google Pixel 2 XL, оказался не только запредельно дорогим, но еще и очень сырым и некачественным. О проблемах с глючной iOS 11, которую сейчас допиливают в дичайшей спешке, знают все, а сегодня вскрылся новый минус яблочного флагмана – у него возникли серьезные неполадки экрана.

Буквально вчера мы писали о том, что дисплей Apple iPhone X боится российских холодов и перестает реагировать на прикосновения, а уже сегодня в сет выложили информацию о новых способностях экрана: он научился отображать довольно широкую зеленую полосу, которая может проявляться в рандомных местах и очень сильно мешать работе с гаджетом. На фото она видна невооруженным взглядом, и подобных проблем нет даже у смартфонов за 100 долларов. В сети уже есть несколько десятков жалоб на подобную проблему от владельцев Apple iPhone X: по их словам, даже перезагрузка аппарата и хард-ресет не спасают ситуацию: полоса может исчезнуть и тут же появиться в другом месте экрана.

Сама Apple пока никак не реагирует на данную проблему, но, по словам ряда владельцев, при обращении в сервисный центр экран смартфона был заменен бесплатно, после чего полоса исчезла. Стало быть, проблема носит аппаратный характер, так что качество Apple iPhone X за почти 100 000 рублей сродни китайфонам за 3000 рублей.