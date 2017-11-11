Современная заправка выглядит так: подъехал к колонке, заглушил машину, пошел к кассе, отстоял в очереди, заплатил и только потом заправляешь своего железного коня. На это тратится много времени, и Яндекс нашел способ его сэкономить – сегодня вышло новое мобильное приложение Яндекс.Заправки.

При помощи Яндекс.Заправки можно оплачивать бензин или дизель прямо в онлайне, даже не выходя из машины, пока работник заправки заливает топливо в бак. Приложение работает в пане с Яндекс.Деньгами, что неудивительно, но пока что оплатить бензин можно лишь на заправках Лукойл, и вот это очень большой минус. Возможно, в будущем появятся и другие партнеры, но пока об этом ни слова.

Программа Яндекс.Заправки вышла под iOS Android и распространяется бесплатно. Она умеет показывать ближайшие заправки, а уже на самой станции нужно указать номер колонки, тип топлива, а также его объем или сумму, на которую нужно залить горючее в бак. Если нет Яндекс.Денег, то можно расплатиться картами Maestro или MasterCard – Visa, опять же, пока не поддерживается. Комиссии за перевод нет, так что у Яндекс.Заправок очень неплохие перспективы – нужно лишь сделать поддержку Visa и расширить список заправок-партнеров.