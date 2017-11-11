В 2017 году еще остались индивиды, уверенные, что экранов на 4 дюйма в смартфоне более чем достаточно, и что компактность – главный параметр современного средства связи. Компания Apple успешно продает таким людям устаревший по всем параметрам iPhone SE, а Samsung решила пойти немного иным путем и выпустить небольших размеров смартфон без рамок.

Согласно предоставленным данным, в настоящее время корейский вендор трудится над неким смартфоном, чей экран получит диагональ 5 дюймов ровно. По форме дисплей окажется точно таким же, как у флагмана S8, который за счет отсутствия рамок и соотношения сторон 18,5:9 кажется очень небольшим. Таким образом, грядущая новинка Samsung вполне впишется в корпус 4,5-дюймового обычного смартфона и вполне сможет конкурировать с упомянутым Айфоном на рынке небольших телефонов.

Само собой, Samsung не станет делать флагманский гаджет – скорее всего, нас ждет смартфон среднего класса, но сама идея очень даже хороша: по сути, покупатель получит вполне современное решение, к тому же очень стильное, которое запросто поместится в карман и будет удобно лежать в руке. О сроках анонса нового мобильника от Samsung на данный момент ничего не сообщается. Добавим, что, по слухам, в следующем году Apple представит второе поколение iPhone SE, уже безрамочное и начинкой от прошлогоднего iPhone 7.