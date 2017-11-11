В субботу, 11 ноября, в 01:00 неизвестный мужчина прогуливался по проезжей части. Активисты организации Варта Голосеево, которые патрулировали район, сделали ему замечание, сообщает Информатор.Читай также: В Днепре мужчина разгромил в магазине витрины со спиртным В ответ мужчина стал вести себя.подробнее

Новость была оставлена 11 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.