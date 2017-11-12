В Киеве на улице Метростроевской правоохранители обнаружили тело 15-летнего парня. Об этом сообщается на официальном сайте столичной полиции. По предварительной информации, молодой человек перелезал через металлический забор и упал на землю. Он получил травму головы: медики констатировали его смерть..подробнее

Новость была оставлена 12 ноября 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.