После товарищеского матча между футбольными сборными России и Аргентины образовалась давка. Об этом рассказали посетившие матч болельщики на своих страницах в Twitter. Пользователь по имени Вячеслав сообщил об «ужасной организации выхода со стадиона. Комментатор Дмитрий Губенрниев назвал позором работу полиции.

Новость была оставлена 12 ноября 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.