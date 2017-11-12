Зампред российского правительства Виталий Мутко извинился за «неудобства», которые возникли после окончания встречи сборных по футболу России и Аргентины, и назвал случившуюся давку проблемами с логистикой. По словам чиновника, оргкомитет ЧМ-2018 изучит отзывы болельщиков об организации товарищеского матча.

Новость была оставлена 12 ноября 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.