Американский президент хочет развязать ядерную войну на Корейском полуострове. Так считают в КНДР. «В ходе своего азиатского турне Трамп показал истинную натуру разрушителя мира и стабильности», — заявили в северокорейском МИДе и добавили, что Пхеньян и дальше будет разрабатывать ядерное оружие.

Новость была оставлена 12 ноября 2017 01:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.