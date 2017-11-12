В Киеве в субботу, 11 ноября, вечером в одном из игорных заведений на проспекте Победы произошел конфликт, который закончился нанесением тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает Информатор.Читай также: В Ровенской области водитель ударил ножом пешехода Потасовка между мужчинами завязалась в.подробнее

Новость была оставлена 12 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.