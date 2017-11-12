Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче Евротура. Встреча прошла 12 ноября в Хельсинки и завершилась со счетом 5:2. Хет-трик сделал 23-летний Максим Григоренко, отличившийся на 5-й, 12-й и 34-й минутах. Также в команде Олега Знарка отличились Кирилл Капризов (24), и Динар Хафизуллин (56).

Новость была оставлена 12 ноября 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.