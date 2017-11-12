Давка в Москве после товарищеского футбольного матча Россия — Аргентина произошла из-за ремонта на станции метро «Спортивная», из-за которого был закрыт ближайший к стадиону «Лужники» вестибюль. На давку 11 ноября пожаловались болельщики, по официальным данным, матч на стадионе смотрели 78 тысяч зрителей.

Новость была оставлена 12 ноября 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.