Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн снова под подозрением. На этот раз, журналисты обвиняют его в подготовке похищения мусульманского проповедника Фетуллы Гюлена, проживающего в Соединенных Штатах, чтобы затем передать его турецким властям.

Новость была оставлена 12 ноября 2017 21:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.