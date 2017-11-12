На Филиппинах Дональда Трампа встретили протестами. Туда американский президент прибыл на саммит Ассоциации государств Юго-восточной Азии. Перед его приездом, возле американского посольства в Маниле, полиция с помощью водометов разгоняла демонстрантов, недовольных внешней политикой США.

Новость была оставлена 12 ноября 2017 21:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.