Категория: Столица | 13 ноября 2017 01:00
Столичные правоохранители задержали мужчин, у которых в багажнике автомобиля была взрывчатка. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел на своей странице в соцсети Facebook.
Так, подозрительный автомобиль заметили на парковке торгового центра в Дарницком.подробнее
Новость была оставлена 13 ноября 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.