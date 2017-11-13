Столичные правоохранители задержали мужчин, у которых в багажнике автомобиля была взрывчатка. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел на своей странице в соцсети Facebook.

Так, подозрительный автомобиль заметили на парковке торгового центра в Дарницком.подробнее