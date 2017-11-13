Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал возможное отстранение России от Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. По мнению политика, сведения журналиста ARD о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) ничем не подкреплены.

Новость была оставлена 13 ноября 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.