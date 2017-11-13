Компания MediaTek сдалась под напором своего основного конкурента в лице Qualcomm и заявила о прекращении разработок флагманских процессоров для топовых мобильных устройств. Вместо этого она вплотную займется выпуском чипов среднего и начального уровней, и это, заметим, не лишено смысла.

Действительно, в топовом сегменте процессоры MediaTek уже давно не ценятся: момент упущен, потому как ранее выпущенные CPU сильно грелись и в целом заметно отставали по своим возможностям от аналогов производства Qualcomm. Сейчас, правда, есть вполне неплохой Helio X30, но вышел он несколько месяцев назад, однако используется в одном лишь смартфоне Meizu Pro 7 Plus.

В среднем и начальном сегментах рынка у MediaTek намного больше шансов на успех, поскольку смартфоны такого плана покупают в первую очередь ради экономии, и модели на чипах MediaTek зачастую дешевле конкурентов на Qualcomm при прочих идентичных компонентах. Опять же, в этих секторах не представлены CPU от Samsung, которые активно эксплуатируются в топовых решениях данного производителя. Добавим, что MediaTek в целом не намерена навсегда отказываться от передовых процессоров – в будущем она планирует вернуться к их разработке, но когда именно, не уточняет.