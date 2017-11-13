Полку бесполезных для большинства и очень нужных для определенных категорий людей аксессуаров прибыло. Сегодня в продаже в сетевых магазинах появился футляр, вернее, даже чехол для переноски клавиатуры, причем в самом буквальном смысле. Попробуйте догадаться, кому он может пригодиться.

Действительно, в век ноутбуков и планшетов уже практически никто не пользуется десктопами и уж точно не носит с собой клавиатуру. И все же есть одна категория людей, которые по достоинству оценят сей аксессуар – это геймеры, как обычные, так и профессиональные, которые предпочитают играть в клубах и участвуют в соревнованиях. В этом случае им действительно нужно носить с собой и мышку, и клавиатуру, чтобы не привыкать к чужой экипировке и не рисковать победой. К слову, в этом чехле есть куча отделений, в том числе и, собственно, под мышку, хотя для нее предусмотрена отдельная сумочка размерами 185х100х65 миллиметров, в которую поместятся даже игровые модели. Стоит она ровно 1000 рублей, а за футляр для клавиатуры придется отдать значительно больше – 3600 рублей.

Что примечательно, продается сей аксессуар вовсе не на AliExpress, а в Японии, то есть китайцы на этот раз совершенно не причем, хотя в этом интернет-магазине наверняка есть аналоги по более доступным ценам. Размеры чехла, выполненного из очень прочного материала, составили 490х185х55 мм, так что не все игровые клавиатуры в него поместятся.