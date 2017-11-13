Анонсирован новый профессиональный ноутбук PNY Prevailpro, относящийся к сегменту мобильных рабочих станций. Это выбор тех, кто много работает с графикой, поскольку здесь в наличии профессиональная карточка от NVIDIA серии Quadro.

Ноутбук PNY Prevailpro оснащен графикой Quadro P4000 и экраном на 15,6 дюйма с разрешением Full HD в базе и Ultra HD в топе. У него есть 16 или 32 Гб оперативной памяти, винчестер на 1 или 2 терабайта и заодно SSD на 128, 256 или 512 гигабайтов в качестве системного диска. Память, словом, можно выбирать, как и тип экрана, а вот процессор альтернатив в данной модели не имеет – это Intel Core i7-7700 HQ поколения Kaby Lake, выполненный по 14-нанометровой технологии и несущий в себе квартет ядер с тактовой частотой до 3,8 ГГц в турбо-режиме.

Заметим, что карта Р8000 имеет свои 8 Гб памяти GDDR5, но устанавливается только в максимальной комплектации: если денег на нее не хватит, то в более доступных версиях стоит карта Р3000 с 6 Гб своей памяти. Ноутбук PNY Prevailpro снаряжен ОС Windows 10 Pro, батареей на 300 минут автономной работы, дактилоскопом и веб-камерой на 2 мегапикселя. Цена вопроса – на уточнении.