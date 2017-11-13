Мужчины, которые привезли в Киев пластид, до этого были изгнаны из палаточного лагеря возле парламента. Об этом заявил глава фракции Самопомич Олег Березюк. Эту информацию также подтвердил его коллега Егор Соболев.“Вы знаете, что эти люди, у которых МВД вчера изъяло 6 кг взрывчатки, были неделю назад.подробнее

Новость была оставлена 13 ноября 2017 13:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.