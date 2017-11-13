Холдинг HMD Global уже две недели тестирует прошивку для своего флагманского смартфона Nokia 8, основанную на ОС Android 8 Oreo от Google. В бета-тесте приняло участие свыше 2000 человек, и он уже практически завершен.

Точные сроки релиза Android 8 в своей финальной версии для Nokia 8 не сообщается, но логично предположить, что затягивать с этим финны точно не станут, чтобы опередить всех своих конкурентов: в частности, OnePlus тоже активно тестирует ПО для трех своих смартфонов. В ближайшие дни откроется бета-тест Android 8 для смартфонов Nokia 3, 5 и 6, которые уже продаются по всему миру, но для них новая ОС будет готова, вероятно, или к концу декабря, или к середине января нового года.

В любом случае, Nokia быстрее по сравнению с Samsung, которая назначила релиз восьмого Андроида аж на февраль 2018 года для своих Note 8, S8 и S8+. Сама по себе Android 8 несет довольно много изменений по сравнению с Семеркой, однако, в отличие от iOS 11, в которой упор сделан на анимоджи, заторможенный калькулятор и прочие средства отупления, здесь все очень полезно: в частности, есть режим разделения экрана и «картинка в картинке», плюс в очередной раз допилили стабильность и оптимизацию, после чего система стала потреблять меньше оперативной памяти и заряда аккумулятора.