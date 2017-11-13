Весной этого года Samsung показала новую систему идентификации личности по глазам, которую позже научились взламывать при помощи фотографий. Месяц назад уже Apple решила проверить себя в этой сфере и представила Face ID, которая не только сломалась прямо во время презентации, но тоже оказалась незащищенной от взлома.

Во время анонса Face ID компания Apple назвала эту систему даже более надежной, чем Touch ID, которая была удалена из нового смартфона iPhone X. Что ж, сегодня Apple Face ID взломали, причем сделать это оказалось довольно просто: достаточно просто распечатать трехмерную маску с лицом владельца гаджета на 3D-принтере, и все готово. Останется лишь нанести макияж для подчеркивания линий лица и нарисовать глаза, после чего Face ID услужливо разблокирует смартфон.

По подсчетам авторов эксперимента, стоимость взлома составит в районе $150 без учета денег на покупку или аренду принтера, но тут это уже не так важно: важен сам факт возможности взлома системы Apple Face ID, которую Тим Кук назвал абсолютно устойчивой к хакингу. Apple пока никак не прокомментировала все это, равно как и Samsung, когда ее флагманы S8 и S8+ публично разблокировали при помощи обычной фотографии, напечатанной на обычном принтере. Напомним, что именно из-за Face ID в экране смартфона iPhone X есть этот вырез вверху, который многим набил оскомину.