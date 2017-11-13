Компания Samsung отреагировала на слухи о находящемся в разработке смартфоне Galaxy A5 (2018) путем их официального подтверждения. Аппарат действительно существует и скоро поступит в продажу, однако его официального анонса пока еще не было.

Samsung лишь пояснила, что работает над новым Galaxy A5 (2018), который на днях засветился на сайте Федеральной комиссии по связи FCC, но не стала раскрывать подробности о нем, что, тем не менее, сделали инсайдеры. Согласно предоставленной информации, новый мобильник окажется, во-первых, безрамочным, во-вторых, достаточно мощным, что объясняется наличием у него 4 Гб оперативной памяти и экрана на 5,5 дюйма с разрешением Full HD+ или 2160х1080 пикселей. Основу Samsung Galaxy A5 (2018) составит процессор Samsung 7885, и выйдет смартфон сразу с Android 8 Oreo, которую запишут во встроенную память емкостью 32 или 64 Гб на выбор.

Другие подробности о смартфоне засекречены, и даже его цена не сообщается, но едва ли он окажется на одном уровне с Xiaomi Redmi Note 5, тоже пока еще не анонсированного. Этому смартфону из КНР приписывают наличие 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ROM, а также экрана Full HD+, но уже на 6 дюймов, и камера у него окажется двойной. Анонс Redmi Note 5 Xiaomi намерена провести до конца года, а вот новый Samsung Galaxy A5 (2018), вероятно, покажут лишь в начале января на CES 2018 в Лас-Вегасе.