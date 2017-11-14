В Киеве в понедельник вечером, 13 ноября, произошла авария с участием представителя столичного сервисного центра МВД, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщило сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.Так, на улице Стеценко лобовое столкновение совершили автомобили марок Mitsubishi и Mazda..подробнее

Новость была оставлена 14 ноября 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.