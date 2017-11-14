Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон расплакался после поражения от Швеции по сумме двух стыковых матчей отбора на чемпионат мира-2018 и объявил о завершении карьеры в сборной Италии. Он выступал за нее с 1997 года, провел 174 матча, стал чемпионом мира-2006 и вице-чемпионом Европы-2012.

Новость была оставлена 14 ноября 2017 01:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.