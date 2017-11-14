Генеральный директор ООО «Смарт Энерджи» Сергей Глазунов встретился с заместителем главы посольства Великобритании в Украине Хелен Фейзи (Helen Fazey) и проинформировал ее о фактах необоснованного давления правоохранителей на группу компаний Smart Energy, в которую входит британская публичная компания Regal Petroleum plc.

Новость была оставлена 14 ноября 2017 17:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.