Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура потребовал 700 тысяч евро за свою отставку. Специалист подтвердил, что покинет пост, однако сделает это, если Итальянская федерация футбола (FIGC) выплатит ему компенсацию. По условиям соглашения, Вентуре полагается 2,6 миллиона евро в случае его разрыва.

Новость была оставлена 14 ноября 2017 17:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.