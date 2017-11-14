Компания ECS раскрыла подробности о своем новом настольном ПК LIVA Z Plus(Ver ZE) в компактном корпусе. Это неттоп на аппаратной платформе Intel Kaby Lake с размерами корпуса на уровне 117х128х51 мм, и у него есть сразу две сетевые карты, по 1 гигабиту каждая.

Неттоп ECS LIVA Z Plus(Ver ZE) характеризуется не только слишком длинным названием и компактными габаритами, но также до 32 Гб ОЗУ стандарта SODIMM DDR4 в виде двух планок памяти и процессором Intel Core i5-7200U, i3-7300U, Celeron 3965U или Core i5-7300U на выбор. Внешней видеокарты в данном настольном ПК нет. Компьютер содержит SSD-накопитель в формате М.2 неизвестного объема и работает на базе Windows 10 или даже Linux Ubuntu 16.04 LTS, и при этом, обладая вполне современной начинкой, он все равно оборудован двумя устаревшими последовательными портами, вместо которых вполне можно было поместить массив USB.

К слову, USB-портов здесь всего три, не считая еще один USB-C. ECS LIVA Z Plus(Ver ZE) подключается к монитору по HDMI 1.4 или DisplayPort неизвестной ревизии, а в список модулей беспроводной связи входят Bluetooth 4 и WI-Fi 802.11ac. Стоимость неттопа не сообщается.