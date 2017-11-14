Смартфон Samsung Galaxy S9 будет показан уже в начале нового года, и до этого события остается все меньше времени, стало быть, пришла пора новых утечек о нем. Началось все сегодня с появления в сети первого рендера данного аппарата, качество которого оставляет желать лучшего.

Изображение, приложенное к тексту и получившее широкое распространение в сети, демонстрирует тыльную сторону смартфона Samsung Galaxy S9. если, конечно, это и правда он. Как видно, флагман наконец-то снаряжен двойной основной камерой, однако Samsung не стали удовлетворять просьбу владельцев S8 и переносить сканер отпечатков пальцев на определенное расстояние от камер, так что он опять «приклеен» к одной из них. Насколько удобным будет такое решение, узнаем после релиза, но есть предположение, что негативных отзывов о месте дислокации дактилоскопа будет больше, чем позитивных.

Смартфон Samsung Galaxy S9 поступит в производство в декабре этого года и появится в магазинах большинства стран мира уже в течение первого квартала 2018 года, так что ждать осталось совсем недолго. По начинке нас ждут 4 или 6 Гб ОЗУ, накопитель на 128 или 64 гигабайта, безрамочный экран Super AMOLED и ОС Android 8 уже из коробки.