Ранее опубликованные в интернете снимки Xiaomi Mi Mix 2s, где у смартфона была монобровь в стиле Apple iPhone X, были признаны фальшивыми, и информаторам пришлось выкручиваться и искать новые его изображения. Одно из них всплыло на поверхность и тут же разлетелось по интернету, привлекая внимание местом расположения фронтальной камеры.

Смартфон iPhone X имеет огромный вырез в экране под фронталку по центру верхней кромки дисплея, у Essential Phone этот вырез заметно меньше, а у Xiaomi Mi Mix 2s он и вовсе перенесен в правый верхний угол. Выглядит очень спорно и как-то по-китайски, что не делает мобильнику чести, но, опять же, рендер предоставлен неофициальными источниками. Фронтальная камера в безрамочном телефоне и правда постоянно мешается – ее не выпилить, но при ее наличии полностью избавиться от рамок не получится, и даже у оригинального Xiaomi Mi Mix 2 есть нижняя рамка.

Основная камера в смартфоне, как видим, одинарная, что тоже не очень хорошо для почти уже 2018 года. Словом, грядущий Xiaomi Mi Mix 2s пока что является очень спорным аппаратом: да, рамки экрана стали меньше, но выявленные недостатки этот факт не перевешивает. Анонс безрамочника ожидается в декабре или начале января.