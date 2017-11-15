Крупный пожар, который начался вечером во вторник в центре Киева в Печерском районе на улице Панаса Мирного, локализован. Об этом сообщает 112 Украина. «Эвакуация была проведена вовремя, поэтому пострадавших нет, на месте работает 10 единиц техники и около 60 пожарных. Развернут оперативный штаб ГСЧС,.подробнее

Новость была оставлена 15 ноября 2017 01:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.