Виділити Україні 350 мільйонів доларів на потреби національної оборони погодилася палата представників Конгресу США. Про це повідомило посольство України на своїй сторінці у Facebook. Проект закону також дозволяє надавати нашій державі летальні озброєння оборонного характеру.

Новость была оставлена 15 ноября 2017 09:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.