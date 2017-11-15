Молодежная сборная России по хоккею проиграла сборной лиги Квебека (QMJHL) в пятом матче Суперсерии. Встреча состоялась в ночь на 15 ноября и завершилась победой канадской команды со счетом 3:1. Таким образом, канадцы повели в Суперсерии со счетом 3:2. Шестой матч противостояния пройдет в ночь на 17 ноября.

Новость была оставлена 15 ноября 2017 09:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.